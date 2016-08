Vangst van de dag: met deze handtas maak je indruk op kantoor

Door: redactie

28/08/16 - 07u30

© & Other Stories.

De zoektocht naar de perfecte handtas voor de werkvloer is niet makkelijk. Ze moet groot genoeg zijn voor al mijn snacks en hippe waterfles. Maar ik wil er ook indruk mee maken op kantoor. Een item dat de boodschap geeft dat ik fashionable ben zonder te hard te proberen, maar ook een 'met-mij-valt-niet-te-sollen-uitstraling' heeft. Ik weet het ik vraag veel van een accessoire, maar een vrouw moet veeleisend zijn in het leven, toch?

Dit ontwerp van & Other Stories heeft strak design, met een hoek af. En de kleur geeft een hippe toets aan het geheel. Ideaal voor een professionele uitstraling met net dat ietsje meer. Deze handtas geeft je voldoende zelfvertrouwen (of toch een zelfzekere indruk) voor je sollicitatiegesprek of die belangrijke vergadering.



Je kan de lederen handtas voor 155 euro hier bestellen.