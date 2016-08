NINA's beautyhack: zo overleeft je make-up de hittegolf

video We gaan graag mooi verzorgd de deur uit, al wil dat helaas niet zeggen dat we ook uren de tijd hebben om te tutten in de badkamer. En dus schiet NINA te hulp. Iedere vrijdag trakteert beauty editor Sophie jullie op een hack waarmee het allemaal wat beter, sneller en makkelijker gaat.

Hoe doe je het? 1. Gebruik de juiste producten: laat de hydraterende foundations voor de winter, en kies voor een olievrije variant die extra lang blijft zitten. Termen als 'langhoudend' en 'extreme wear' zijn waar je naar op zoek bent. Gebruik ook steeds een primer, die zorgt ervoor dat je fond de teint beter hecht aan de huid, minder snel gaat glimmen en dus ook langer blijft zitten. Krijg je alsnog een glanzende T-zone tijdens de dag? Draag dan steeds een doosje blotpapiertjes bij je. Deze absorberen overtollig talg en maken je huid in een mum van tijd weer mooi mat.



2. Ook lipstick kan je makkelijk urenlang dragen. Dé truc: in laagjes werken. Breng de kleur aan, dep weer af (bijvoorbeeld met een tissue of wc-papiertje), en breng er vervolgens een transparant poeder overheen aan. Herhaal een paar keer voor een optimaal resultaat.



3. Fans van oogpotlood zullen het al gemerkt hebben: warm weer kan ervoor zorgen dat die zorgvuldig aangebrachte potloodlijn na een paar uur ergens bij je wenkbrauwen zit. Niét mooi, maar gelukkig wel eenvoudig te verhelpen. Breng gewoon een beetje oogschaduw over het potlood aan, en die eyeliner gaat helemaal nergens meer heen.