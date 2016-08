SOS witte T-shirt: hoe goed blijven langhoudende foundations nu echt zitten?

© NINA.

getest 1 september is gearriveerd. En dat betekent dat we weer de hele dag in de weer zijn. En wie heeft er tijd om tijdens die drukke werk- of schooldag haar make-up bij te werken? Juist ja, niemand. Gelukkig zijn er tegenwoordig tal van langhoudende foundations om uit te kiezen. En om de keuzestress te beperken - 1 september is zo al zwaar genoeg - onderwierpen wij vijf langhoudende foundations aan de gevreesde witte T-shirt test.

Budget buy: Catrice HD Liquid Coverage - € 6,99 bij de drogisterij © NINA. Deze mattifiërende fond de teint wordt door budgetmerk Catrice naar voren geschoven als dé topper wanneer je make-up er lang puntgaaf moet blijven uitzien. Volgens het verkoopspraatje gaat deze maar liefst 24 uur lang helemaal nergens naartoe. Klinkt niet slecht, toch?



De foundation: Het eerste wat me opvalt is dat deze fond de teint verrassend waterig is. Langhoudende foundations zijn doorgaans wat dikker van textuur, meer zoals een crème, maar deze is net erg vloeibaar. De foundation brengt makkelijk aan, voelt niet zwaar aan en bedekt alle onzuiverheden.



De test: Helaas, deze foundation overleeft de witte T-shirt test niet. Ons maagdelijk wit kraagje krijgt meteen een lichtbruin tintje. Hoewel we helemaal voor vrolijke kleuraccenten te vinden zijn, is een foundationvlek daar niet meteen één van. © NINA.

Maybelline Superstay 24H Longwear Foundation - € 13,99 bij de drogisterij © NINA. Nog zo ééntje die maar liefst 24 uur foundationplezier belooft. De kleur zou de hele dag hetzelfde blijven (nooit meer bang zijn om er plots als een Oompa Loompa uit te zien), en de foundation zou de hele dag muurvast blijven zitten zonder af te geven.



De foundation: Ook deze fond de teint draagt erg aangenaam. Ik merk niet dat ik een laagje crème op mijn gezicht heb, en mijn huid voelt ook aan het einde van de dag nog fijn aan. De foundation verandert inderdaad niet van kleur, draagt comfortabel en ziet er de hele dag naturel uit. Dat hij niet afgeeft, dat is echter een ander verhaal.



De test: "No transfer: won't rub off" staat er op de verpakking te lezen. De prachtige foundationvlek op mijn witte truitje vertelt echter een heel ander verhaal. Prima foundation om een dag op het werk mee te overleven, minder geschikt om na een lange werkdag je hoofd tegen de nieuwe trui van het lief te nestelen. © NINA.

L'Oreal Paris 24H-Matte - € 15,99 bij de drogisterij © NINA. Deze foundation mikt vooral op dames die graag wat meer last van onzuiverheden of roodheden hebben. De matte finish (gedaan met een glanzende T-zone) en het dekkende effect geven je in mum van tijd een egale teint die de hele dag zou moeten hoden.



De foundation: Aangezien deze fond de teint expliciet als mat wordt omschreven, ben ik aangenaam verrast wanneer ik na het aanbrengen in de spiegel kijk en geen poederig mat gezicht zie, maar een egaal huidje met een mooie éclat. Weg onzuiverheden, hallo gezonde gloed.



De test: Halleluja. Wanneer ik de T-shirt over mijn hoofd getrokken heb, zie niets, nada noppes. Maagdelijk wit. Wie nu zegt, "niet eerlijk: deze T-shirt is een stuk makkelijker om aan te trekken": klopt. Om zeker te zijn dat het niet aan het shirt lag heb ik mijn gezicht nog een paar keer goed tegen de stof gewreven, en het resultaat is een minuscuul foundationvlekje dat amper waarneembaar is met het blote oog. Met glans geslaagd! © NINA.

Dior Forever Teint Haute Perfection - € 46,45 bij de parfumerie © NINA. Zet de woorden "perfecte make-up" en "everlasting wear" op de verpakking, en ik loop gegarandeerd met een exemplaar naar de kassa. De Dior Forever foundation past dan ook helemaal binnen mijn straatje.



De foundation: Ook deze foundation is redelijk vloeibaar, en moet je voor het aanbrengen goed schudden. Niet geschikt voor wie op zoek is naar een stralend effect, wél wie graag de hele dag met een mooi maar niet opvallend gemaquilleerde huid rondloopt. Ik dus.



De test: Ook deze T-shirt is net iets makkelijker aan te trekken voor de gemiddelde foundation-draagster, dus om de test zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zorgde ik ervoor dat mijn gezicht en de stof elkaar goed raakten. Dat leverde een lichte foundationwaas op aaan de boord. Niet optimaal, maar boven verwachting. © NINA.

Estée Lauder Double Wear foundation - € 41,90 bij de parfumerie © NINA. Als we het over langhoudende foundations hebben, dan kan de befaamde Double Wear fond de teint van Estée Lauder onmogelijk ontbreken in het rijtje. Favoriet bij bloggers en mijn onmisbare handlanger bij een avondje stappen.



De foundation: Bij deze fond de teint moet je snel zijn. Deze foundation zet zich ergg snel en gaat vervolgens helemaal nergens meer naartoe. Werk het product dus snel in de huid met je borstel, sponsje of vingers voor je als een dalmatiër over straat moet. Deze fond de teint bedekt ieder klein foutje of littekentje en blijft de hele dag zitten, zonder oncomfortabel aan te voelen.



De test: Of ik de T-shirt nu gewoon over mijn hoofd trek, mijn gezicht erin bedek en vervolgens eens goed wrijf, er is geen spatje foundation te zien. Een kus van de juf en een bank vooruit! © NINA.