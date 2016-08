5 huismiddeltjes die helpen tegen roos

© Thinkstock.

Niemand wil betrapt worden op de ontsierende witte 'pellekes' die van je hoofdhuid vallen. Roos kan veroorzaakt worden door een droge hoofdhuid, een reactie op producten of door een huidaandoening. Meestal compleet ongevaarlijk, maar aantrekkelijk ziet het er niet uit. Er bestaan natuurlijk gespecialiseerde shampoos om het probleem te verhelpen, maar ook deze goedkope huismiddeltjes brengen verlichting.

1. Kokosnootolie

Kokosnootolie is niet alleen heerlijk om mee te koken of een uitstekend haarmasker, het is ook een populair middeltje om roos te bestrijden. Dermatologen erkennen dat het helpt om de droge huid te hydrateren en de eventuele schimmelinfectie te minderen. Masseer in je hoofdhuid en laat minstens een kwartier inwerken, maar je mag het ook de hele nacht laten zitten. Niet makkelijk om uit te spoelen, dus doe het misschien beter niet voor een date.



2. Appelazijn

Als een schimmel- of gistinfectie de oorzaak is van je roosprobleem, kan appelazijn een goede oplossing zijn. Het product vind je tegenwoordig in de meeste supermarkten en de hoge pH-waarde maakt korte metten met de schimmel. Breng het niet zomaar op het haar aan; verdun de azijn met minstens evenveel water en laat daarna 15 minuten inwerken. Je haar kan wel wat ruiken naar azijn, maar de geur verdwijnt snel.



3. Aspirine

Goed tegen hoofdpijn, maar ook tegen roos: aspirine. Het medicijn bevat salicylzuur, wat helpt tegen een schilferende hoofdhuid. Plet er een paar en mix ze met water tot je een pasta krijgt. Breng daarna aan op je schedel. Extra tip: voeg wat toe aan je gewone shampoo voor een langdurend anti-roos effect.



4. Aloë Vera

Hoewel Aloë Vera geen eigenschappen heeft die infecties of schimmelproblemen verhelpen, is het toch een goed middel om in huis te halen als je last hebt van roos. Het product werkt verzachtend en helpt uitstekend tegen de jeuk. Opgelet: een klein beetje aanbrengen is voldoende.



5. Tea tree-olie

Net zoals Aloë Vera helpt tea tree-olie om je hoofdhuid wat verlichting te brengen. Voeg een paar druppeltjes toe aan je shampoo voor een instant effect.