Vangst van de dag: sneakers die bij elke outfit passen

© Adidas.

Mijn modeobsessie van het moment: poederroze. Een kleur die je in haast alle herfst/wintercollecties ziet terug komen. Maar één ding heb ik wel al geleerd, ik mag er niet mee overdrijven of ik ga op een Barbiepop lijken. Dus hou ik het liever subtiel met deze retrosneakers van Adidas, waar ik hals over kop verliefd op werd.