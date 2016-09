Budgetbeauty, make-uplooks voor 15 euro: deel 1

Getest September is een dure maand. Of je nu met twee koters naar de schoolpoort trekt, opnieuw begint te werken of zelf op de schoolbanken plaatsneemt. En hoe graag we het ook anders zouden zien, die dure lipstick is minder belangrijk dan het cursusgeld van je kleine spruit of de verlening van dat busabonnement. Wie echter graag nog steeds goed voor de dag wil komen, trakteren we deze maand elke vrijdag op een hele make-uplook voor 15 euro! Geen dank.

Kwaliteit?

Cien foundation (kleur: 010 Shell), € 1,99 bij Lidl

2B Trio Blush powder (kleur: Orange), € 4,95 bij

Cien Volume mascara, € 1,99 bij Lidl

Nyx Round lipstick (kleur: tea Rose), € 4,95 bij Nyx

Essence Longlasting eye pencil (kleur: Hot Chocolate), € 1,59 bij

Totaal: € 15,47



Kleine spoiler: deze eerste budgetmake-uplook heeft de lat al torenhoog gelegd voor de volgende weken. Mijn bevindingen:



Eerlijk, hoewel de foundation op vlak van houdbaarheid een toppertje is, maakt de veel te chemische geur me 's ochtends zo misselijk dat ik deze de dagen nadien liever links laat liggen. Goed voor de lijn, dat dan weer wel, maar mijn gevoelige neus is niet voor rede vatbaar. Voor wie wel met de zware geur kan leven is het echter een geweldige budgetoptie: hij houdt de hele dag, verstopt mijn huid niet, voelt niet zwaar aan en is in een heleboel tinten te krijgen. Extra budgettip: wil je niet investeren in een concealer? Wat meer foundation op de plekken die het nodig hebben, is vaak al voldoende.



De blush is een pareltje van multifunctionaliteit, met de juiste kwasten ga je in een vingerknip van een rozig blosje op de wangen naar een subtiele oogmake-up. Bovendien blijft de kleur ook de hele dag aanwezig.



Het oogpotlood heeft mij aangenaam verrast. Voor nog geen twee euro heb je een potloodje in handen dat makkelijk aanbrengt, romig is (maar niet vet!) en de hele dag op z'n plek blijft zitten. En extra pluspunten voor het handige draaisysteem.



De mascara heeft een handig borsteltje, maar geeft mijn wimpers iets te weinig drama naar mijn smaak. Wel geschikt voor wie van zichzelf al lange wimpers heeft of het gewoon zo naturel mogelijk wil houden.



De lipstick is in sneltempo een absolute favoriet geworden. Een meisjesachtig doch elegante zachtroze kleur die iedereen staat en voor elke gelegenheid geschikt is. De hydraterende textuur maakt de lipstick een eitje om aan te brengen en houdt je lippen gedurende de hele dag gevoed. Door de romige formule moet je na het eten of een drankje wel even bijstiften, maar dat is zo gepiept.