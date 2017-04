Dit is het beste moment om je benen te scheren (dan blijven ze langer glad)

Jesse van Beljouw

Met temperaturen rond de 20 graden is het officieel blote benen weer vandaag! Nu nog snel even je scheermesje bovenhalen om dat kleine winterdonsje weg te werken. Maar wist je dat je eigenlijk beter je scheermes 's avonds tevoorschijn haalt? Wie gisteren al het voorbereidende werk heeft gedaan, plukt daar vandaag de vruchten van.

Volgens beautyexperts is vlak voor het slapengaan hét moment om die wildgroei onder handen te nemen. Terwijl wij ons naar dromenland begeven, worden onze benen namelijk warm en zwellen lichtjes. 's Morgens zijn je benen dus nog wat gezwollen en kan je niet zo nauwkeurig tegen de huid aan scheren. Waardoor je de stoppeltjes (zodra je benen gaan ontzwellen) veel sneller lijkt te voelen.



Nog een voordeel dat wij zien: 's morgens werk je tegen een deadline aan en scheer je veel minder nauwkeurig. Omdat je nog slaap in je ogen hebt, omdat je snel de deur uit moet. Maak er een avondritueel van en scheer in alle rust je benen. Het helpt ook om ze eerst nog eventjes omhoog te leggen, bij een aflevering van je favoriete Netflixserie bijvoorbeeld.