Getest: avondje uit op hoge hakken zonder pijn, kan het?

© shutterstock.

Wie mooi wil zijn, moet lijden, dat wisten onze overgrootmoeders al. Vandaar dat wij vrouwen ons op een avondje uit sadomasochistisch in mooie pumps wurmen, terwijl we maar al te goed weten dat die vroeg of laat voor pijnlijke voeten zorgen. Gelukkig zijn daar oplossingen voor, gaande van partyfeet inlegzooltjes tot aan elkaar geplakte tenen. Maar werken die echt? De dames van de NINA-redactie testen het voor jullie uit.

POGING 1: Kruidvat Onzichtbare Gelkussentjes © kos. © kos. © kos. Redactrice Nina troks pumps aan die normaal gezien na 2 uurtjes beginnen zeuren aan de voeten. In plaats van ze daarna te moeten inruilen voor een reservepaar uit de handtas, zouden deze kussentjes een elegantere oplossing kunnen zijn.



Wat is het?

Twee doorschijnende gelkussentjes die je in je schoenen moet aanbrengen. Voorkom brandende pijn aan de bal van je voet. De gelkussentjes zijn ideaal in schoenen met hoge hakken, belooft de verpakking.



Prijs?

3,99 euro voor een paar zooltjes, die je kan wassen en herbruiken.



Verdict?

Nina: "Mijn eerste reactie: passen die schoenen nog wel? Het zooltje zorgt ervoor dat je ruimte plots wordt ingeperkt, en dat is aanvankelijk wennen. Maar in tegenstelling tot bij het dragen van hakken, gaat het met deze zooltjes de andere richting uit: hoe langer je ze draagt, hoe beter het voelt. Helaas is het geen wondermiddel, en helemaal pijnloos kan ik mijn voeten niet noemen aan het einde van de avond. Maar een uurtje extra blijven rondlopen op je hakken dankzij deze kussentjes, dat lukt zeker."

Lees ook Functioneel of fashion? Zo kies je de perfecte bril voor jouw gezicht

Dit is waarom topmodellen altijd boos kijken

Waarom iedere vrouw een designerhandtas verdient

POGING 2: DIY met aan elkaar gekleefde tenen © kos. © kos. © kos. Redactrice Tine trok haar hoogste killer heels aan, en dat moordende aspect mag je gerust doortrekken naar de pijn in haar voeten. Na een halfuur krijgt ze normaal gezien pijn in deze schoenen, wat dit trucje met tape misschien kan verhelpen.



Wat is het?

Een magisch hulpmiddel waar veel beautyblogs bij zweren is het aan elkaar kleven van je derde en je vierde teen met plakband, zodat ze niet meer apart kunnen bewegen. Daardoor ontlast je de zenuw die tussen deze twee tenen loopt, waardoor je minder pijnprikkels opvangt, en de bal van je voet in principe pijnvrij blijft.



Prijs?

(Bijna) gratis. Een rol plakband hebt je nog wel ergens liggen, en in het andere geval ben je voor minder dan een euro gesteld.



Verdict?

Tine: "Het voelt de eerste twee minuten een beetje raar, maar daarna vergeet je dat het er is. Dit trucje heeft heel goed gehopen. In plaats van een half uur liep ik twee uur comfortabel rond op deze schoenen, ondanks de slechte ondergrond van het feestje. Uithoudingsvermogen maal vier dus. Ik ga het zeker nog proberen. Als je pumps laag uitgesneden zijn aan de tenen zie je de tape wel zitten, maar dat kan je verdoezelen met huidskleurige tape."







POGING 3: Ultra Dun Partyfeet van voetverzorgingsmerk Scholl © kos. © kos. © kos. Redactrice Sophie waagde zich in deze prachtige maar lichtjes knellende schoenen, en ging het gevecht met de pijn aan door een duurdere versie schoenzooltjes.



Wat is het?

Het concept is hetzelfde als bij de gelkussentjes van Kruidvat. Alleen zijn deze ultradun en van Scholl, die gespecialiseerd zijn in schoen- en voetverzorgingsproducten. Volgens de verpakking biedt deze nieuwste versie 17% meer ruimte en dus comfort.



Prijs?

7,99 euro voor een (herbruikbaar) paar, dubbel zo duur als die van Kruidvat.



Verdict?

Sophie: "De zooltjes zijn onopvallend, een enorm voordeel, en ze voelen een stuk zachter dan de zool van mijn schoen. Maar toch zaten mijn schoenen abominabel slecht. Het probleem is dat je met de kussentjes nog 'strakker' in je schoen zit, en als je dan net als ik iets te kleine schoenen aanhebt, weegt dat zachte kussentje niet op tegen twee afstervende grote tenen. Ik heb het amper een uur volgehouden voor ik van schoenen veranderde, terwijl ik normaal wel net iets langer kan."



"Op zich voelt het wel aangenaam aan, dus ik denk wel dat het een uitkomst kan zijn voor schoenen die goed passen of die iets te groot zijn, omdat je niet alleen zachter staat, maar ook meer grip hebt en dus minder snel naar voren schuift met risico op geplette tenen."