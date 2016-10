Zo gaan jouw leren laarsjes jaren langer mee

© kos.

Het voordeel aan dit herfstige, gure weer is dat we onze warme leren laarzen weer uit de schoenenkast kunnen opdiepen. Leren schoenen zijn prijzig omwille van het materiaal, en net daarom verdienen ze een uitgebreide verzorging. Schoenenverzorger Frans Muller adviseert ons hoe we die het beste onderhouden, zodat we jarenlang met ons favoriete paar kunnen pronken.

Frans Muller Benelux adviseert elk seizoen opnieuw aan een aantal grote schoenenmerken wat het juiste verzorgingsritueel is voor een specifiek paar schoenen. Sinds kort bundelen zij hun verzorgingstips in het Shoe Care Advice magazine, en geven ze ook lessen in schoenonderhoud aan verkopers. Dé specialist bij uitstek dus om ons raad te geven bij het in ere houden van onze favoriete exemplaren.



Driestappenplan

Elke schoen is anders en verdient specifieke verzorging, maar er is wel een basis driestappenplan dat je op alle verschillende soorten leren schoenen kan toepassen. Sprayen, smeren of borstelen: Frans Muller legt ons voor eens en voor altijd uit wat je moet doen en in welke volgorde. De verzorgingstips gelden voor schoenen die gemaakt zijn van dierenhuid, en na bewerking onder meer gladleer, suède, nubuck worden. Maar je kan ze even goed toepassen op handtassen, jassen en andere lederwaren. Lees ook Zelfs Kate Middleton kan geen afscheid nemen van haar favoriet paar laarzen

1. BESCHERMEN Bama Power Protector, bescherming tegen water, sneeuw en zout. 9,95 euro in verschillende schoenwinkels. © kos. De eerste stap doe je al vóór je de schoenen gaat dragen, om het nieuwe materiaal op voorhand goed tegen vuil en vocht te beschermen. Gebruik hiervoor een waterafstotende, beschermende spray, die je in schoenenwinkels of zelfs in de supermarkt kan vinden.



- Hou de spray op 30 cm afstand van je schoenen.



- Laat 30 minuten drogen, en wrijf eventueel wat uit voor de glans.



- Spray je schoenen regelmatig opnieuw in. Frans Muller adviseert om één keer om de zeven draagbeurten te sprayen, al hangt het af van de omstandigheden waarin je de schoenen draagt. In Belgisch winter- en herfstweer is het regelmatig opnieuw beschermen zeker aan te raden.

2. VERZORGEN Kleurloze schoencrème van Hema, 1,80 euro. © kos. Coxy gekleurde schoencrème, 4,60 euro bij verschillende schoenwinkels © kos. De verzorging van de schoenen houdt in dat je het materiaal voedt, zodat het zijn glans en kleur behoudt. De stof van je schoenen kan door veelvuldig gebruik aan souplesse verliezen en de kleur kan vervagen, wat je met de juiste verzorgingsproducten voorkomt.



- Voeden: Gebruik een kleurloze schoencrème om het leer te voeden. Gekleurd schoensmeer bevat vaak niet dezelfde verzorgende eigenschappen, dus deze eerste stap is cruciaal.









- Kleuren: Heb je een gekleurd paar laarsjes of vervaagt de kleur al een beetje? Dan kan je de kleur opnieuw een boost geven met een gekleurde schoencrèmes, na het voeden van de stof.