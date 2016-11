Zo kies je een goede lippenbalsem

© thinkstock.

Hoe vaak je ook lippenbalsem smeert, je lippen blijven droog? Ken je het probleem? De oplossing: kies een goede lippenbalsem die je lippen beschermt én verzorgt! NINA helpt je kiezen.

Superbalm Lip Treatment € 17 © Clinique. Everon € 4 © Weleda. Lip Balm #1 € 9,50 © Kiehl's. Kiss me tonight € 16,20 © Philosophy.

De beste lippenbalsems



Waar moet je nu precies naar op zoek in een lippenbalsem? Simpel, de beste lippenbalsems bestaan uit een mix van was, vet of olie en hydraterende bestanddelen. Die eerste drie leggen een beschermend laagje zodat het vocht niet kan ontsnappen, terwijl hydraterende bestanddelen net weer vocht in je huid brengen. Een lippenbalsem op basis van enkel vaseline is dus prima om tijdens de grote koude als bescherming te gebruiken, maar het zal je lippen niet hydrateren. Ga voor de combinatie van de twee. Zoek naar ingrediënten zoals glycerine, karitéboter, honing om je lippen te kalmeren en mooi vol te maken.



Waarom heb je lippenbalsem nodig?



De huid van onze lippen is fragieler dan de rest van ons gezicht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit de eerste zone is die getroffen wordt bij erg koude of warme temperaturen. Dat komt omdat de huid van de lippen geen talgkliertjes bevat, waardoor ze sneller uitdroogt bij koud weer. Onze lippen zijn ook minder beschermd tegen schadelijke externe invloeden worden makkelijker beschadigd, ze kunnen dus wat hulp gebruiken.



Wanneer? Lippenbalsem gebruik je het best heel de dag door, maar vergeet het ook zeker niet aan te brengen net voor je gaat slapen. Tijdens de nachtrust gaat je huid immers in spa-modus, en zal je lichaam toxines uitdrijven, maar ook nieuwe huidcellen produceren. Dat betekent echter ook dat we 's nachts automatisch vocht verliezen. Bovendien moeten onze lippen 's nachts ook herstellen van uitdroging door externe factoren, zoals de wind en buitenlucht, maar ook airco en verwarming. Een vochtinbrengend laagje lippenbalsem voor je de ogen sluit is dus zeker geen overbodige luxe.