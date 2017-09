De laatste nieuwe haartrend is geïnspireerd op een steen

Door: TVM

24/09/17 - 16u00 Bron: Well and good

© Bruno Press.

De herfst is nu officieel in het land, en naast warme thee drinken onder een deken en mooie boswandelingen maken, betekent dat ook dat er weer heel wat nieuwe kapseltrends aankomen. Eén daarvan is 'carneool', een soort bruinrode kleur gebaseerd op een gelijknamige edelsteen.

In de zomer was platinumblond nog je van het. Nu het weer vroeg donker is en je tenen er afvriezen op een terras 's avonds, is het tijd voor iets dat beter past bij het seizoen. Namelijk 'carneool'. Gebaseerd op de gelijknamige vlees- tot bruinrode steen die ontstaat in vulkanisch gebied. Haargoeroes zijn er weg van en tippen de rode tint als dé haarkleur van de herfst.



"De makkelijkste manier om deze trend subtiel te implementeren, is door een koperen-oranje toner te gebruiken bovenop je natuurlijke haarkleur. Focus daarbij op de haarwortels, en breng niet te veel toner aan op de haarpunten. Zo blijven die iets lichter van kleur, want je gezicht oplicht," vertelt James Lyons, colorist bij Broome & Beauty in New York.



"Mag het wat extremer, dan is het mooi om je haar volledig in een koperen tint te kleuren en daarna blonde highlights aan te brengen tot ongeveer de hoogte van je oren. Kleur wel niet alle lokken blond, zodat het geheel natuurlijk blijft. Daarnaast is het ook belangrijk dat de overgang tussen ros en blond niet te hard is, maar dat de kleuren net in elkaar over lijken te lopen."



Doe hieronder inspiratie op: