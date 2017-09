Ze liep voor Chanel en Louis Vuitton met een eetprobleem, vijf jaar later maakt ze haar comeback als plussize model

Door: TVM

Vijf jaar geleden liep de Noorse Karoline Bjornelykke (21) op de catwalk van alle grote modemerken zoals Chanel, Carolina Herrera en Louis Vuitton. Ze was toen graatmager en kampte met een eetprobleem. Nu maakt ze haar comeback als plussize model. "Toen mijn dokter vertelde dat zo mager zijn gevaarlijk was voor mijn hart, besloot ik te veranderen."

De modellencarrière van Karoline Bjornelykke begon als een sprookje. Ze werd als tiener op straat ontdekt en al snel liep ze overal ter wereld mee op de catwalk en was ze te zien in reclamecampagnes voor merken als Sephora, Covergirl en L'Oréal. De druk om te voldoen aan het strenge schoonheidsideaal binnen de industrie in combinatie met haar verleden als professionele danseres, zorgde er volgens haar voor dat ze een eetprobleem ontwikkelde.



Een bezoekje aan de dokter opende echter haar ogen. "Ik ging langs voor een routineonderzoek, maar kreeg al snel te horen dat zo mager zijn gevaarlijk is voor de conditie van mijn hart. Dat nieuws kwam aan als een shock, want ik had me nog nooit ongezond gevoeld. Ik volgde haar advies en kwam een paar kilo bij," vertelt Karoline aan Daily Mail.



"Niet veel later ging ik naar Tokio voor het werk, waar het schoonheidsideaal nog een stuk extremer is dan in Europa. Ik had al ondergewicht, maar ik moest nog meer afvallen om er opdrachten te kunnen krijgen. Dat voelde zo fout aan. Ik was net een beetje bijgekomen om terug gezond te zijn en ik was daar blij mee, toen moest ik die kilo's plots terug kwijtspelen."



"Ik besloot te stoppen met modellenwerk als het niet op een gezonde manier kon. Gelukkig is de industrie stilaan aan het veranderen en kan ik nu terug aan de slag, zonder eetprobleem." En jawel, vorige week liep Karoline voor het eerst terug mee op de catwalk tijdens Londen Fashion Week. "Ik ga er vanuit dat iedereen het met mij eens is als ik zeg dat vrouwen in alle verschillende maten en vormen vertegenwoordigd moeten zijn op de catwalk. Ik hoop dat een normaal en gezond gewicht ooit de norm wordt en dat die vrouwen niet meer als plussize moeten worden omschreven."



