River Island verkoopt een jas voor wie het altijd koud heeft

© River Island.

Zit jij ook altijd meteen te kleumen van de kou, van zodra het geen terrasjesweer meer is? Dan heeft de Britse modeketen River Island dé oplossing voor jou. Het verkoopt namelijk een jas die nog het best te omschrijven valt als een slaapzak vermomd als winterjas.

Al mag je dat van die slaapzak eigenlijk best letterlijk nemen, want er hangt dus écht een slaapzak aan de jas in kwestie. Die kun je er makkelijk af en aanritsen, kou lijden is voorgoed verleden tijd. De creatie is een samenwerking tussen het modelabel Ashish en River Island en kost 242 euro. Wie het roze exemplaar te veel van het goede vindt, kan ook kiezen voor iets minder opvallend kakigroen.