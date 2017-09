Van Carla Bruni tot Cindy Crawford: Donatella Versace brengt supermodellen samen ter ere van overleden broer

VLNR: Carla Bruni, Claudia Schiffer, Donatella Versace, Naomi Campbell, Cindy Crawford en Helena Christensen. © reuters.

Het is exact 20 jaar geleden dat modeontwerper Gianni Versace vermoord werd door een seriemoordenaar. En dus hield zus Donatella gisteren een eerbetoon aan haar broer tijdens de modeweek in Milaan. Ze vroeg al zijn muzes en supermodellen van toen samen op de catwalk, voor wat nu al het hoogtepunt is van Milan Fashion Week.

Plots stonden ze daar allemaal samen te dansen in een goudkleurige jurk op de tonen van 'Freedom' van George Michael. Carla Bruni (49), Claudia Schiffer (47), Naomi Campbell (47), Cindy Crawford (51) en Helena Christensen (48) allemaal samen op de catwalk van Versace, met ontwerpster Donatella in het midden. Als wervelend eerbetoon aan Gianni Versace, de oprichter van het modehuis die in 1997 doodgeschoten werd door de seriemoordenaar Andrew Cunanan.



Naast deze oude garde, maakten ook jongere modellen hun opwachting op de catwalk. Zo tekenden ook Doutzen Kroes, Kendall Jenner, Gigi Hadid en Kaia Gerber present bijvoorbeeld. De show stond in het teken van Gianni, maar was ook een ode aan het 'vrouw zijn'. En dan op elke leeftijd en in elke gedaante, legde de casting director de keuze voor de modellen na afloop uit. "Er schuilt heel veel schoonheid in de jeugd, maar het is niet tot daar toe beperkt," aldus Piergiorgio Del Moro.