Van een hummusbar tot hippe sneakerwinkel: deze nieuwe hotspots moet je bezoeken

Toffe nieuwe adresjes genoeg in ons land, daarom maken wij even een overzichtje voor jullie. Zo ben je weer helemaal mee waar je moet zijn om de hipste gerechtjes te eten, leuke nieuwe kledingmerken te scoren en met een goed glas wijn neer te ploffen op een (verwarmd) terras.

Kledingmerk MOOILOOP ontstond in 2010 als een spontane samenwerking tussen moeder Elise en dochter Alison. Vanaf dit seizoen is het die laatstgenoemde die samen met partner Florence het label in handen heeft. In tandem lanceerden ze hun nieuwe herfst/winter '17 collectie en daar koppelden ze meteen ook maar een eerste flagshipstore in thuisstad Gent aan vast. Het merk staat vooral bekend voor de verfijnde materiaalkeuze, opvallende prints in felle kleren maar daarnaast ook net hele sobere lijnen.



Lange Kruisstraat 7, 9000 Gent. Meer info: mooiloop.be.



We schreven eerder al uitgebreid over Arket, het nieuwste winkelconcept uit de H&M-groep. De eerste winkel in ons land opende vorige week feestelijk de deuren in Brussel en die maakt alle beloften waar. In het prachtige - en erg ruime - pand vind je uitgepuurde basics voor mannen, vrouwen en kinderen, spullen voor in je interieur en zelfs een koffiebar.



Guldenvlieslaan 15, 1000 Brussel. Meer info: www.arket.com.



In hummusbar Hümm - what's in a name - kun je 12 verschillende soorten huisgemaakte hummus eten op een lekker stuk flatbread (soort pitabrood) en je kunt de hippe puree op basis van kikkererwten ook kopen voor thuis. Nieuw aan het concept is dat Hümm geen traditioneel Libanees restaurant is, maar een moderne lunchbar die zowel Aziatische, Midden-Oosterse en Europese smaken combineert. Oprichters van de zaak, Frederik en Frances, werden verliefd in Zuid-Oost Azië, waar ze ook hun gemeenschappelijke passie ontdekten: een eigen eetzaak opstarten met een eigentijds en internationaal karakter. Extra plus: net zoals bij veel zaken in het buitenland moet je bij Hümm niet betalen voor water, wat voor de eigenaars een basisrecht is. Nu al fan!



Kronenburgstraat 90, 2000 Antwerpen. Meer info: Instagram @humm_antwerp.



Het gaat hard voor het Britse schoenenmerk Dr. Martens in ons land. Na een eerste winkel in Antwerpen zullen de bekende laarzen nu ook het straatbeeld in onze hoofdstad gaan veroveren. Dit najaar opent daar namelijk een nieuwe winkel die zal gelegen zijn in hartje Brussel. De volledige collectie van Dr. Martens zal er te koop zijn, van de Originals- tot de Made in England-collectie.



Kleerkopersstraat 42, 1000 Brussel. Meer info: www.drmartens.com.



Liefhebbers van mooie spullen, originele merken en gezellige momenten kunnen sinds vorig weekend hun hart ophalen in Gent. In de Brabantdam heeft 'BILLIEROSE: Store + Cafe' de deuren geopend, in een prachtig pand. Zaakvoerster Noor Callebaut vond haar inspiratie in haar favoriete stad Amsterdam. Je vindt er dames- en kinderkleding en interieurspullen van merken die je misschien nog niet kent. In het bijhorende café kun je terecht voor een stuk taart, een snelle koffie of een uitgebreide apero met huisgemaakte dips.



Brabantdam 135, 9000 Gent. Meer info: www.billierose.be.



Na vestigingen in Antwerpen en Gent, heeft brillenmerk Ace & Tate nu ook een winkel in Brussel. Het succesrecept van het Amsterdamse label? Kwalitatieve, handgemaakte én betaalbare brillen en zonnebrillen vanaf 98 euro. De Brusselse winkel bevindt zich in de bruisende Dansaertbuurt in het pand waar vroeger Zadig & Voltaire zat.



Antoine Dansaertstraat 73, 1000 Brussel. Meer info: www.aceandtate.com.



Bruine kroegen genoeg in ons land, maar cocktailbars zijn in de meeste steden op één hand te tellen. Om daar verandering in te brengen opende Jurgen Nobels, die in 2015 verkozen werd tot 'bartender van het jaar', zijn eigen bar The Cobbler in Gent. In gezellige woonkamersfeer kun je er aan de lopende band cocktails naar binnen werken mét bijhorende hapjes bij. De bar bevindt zich in het voormalig Posthotel.



Graslei 16, 9000 Gent. Meer info: www.zannierhotels.com.



