Geen grap: modemerk Vêtements verkoopt juweel om cocaïne mee te snuiven

© Instagram @vetements_official.

Het hippe modecollectief Vêtements bracht eerder al een wietmaler aan een halsketting uit, nu gaan ze nog een stapje verder. Voor niet minder dan 300 euro koop je een schuifschep aan een ketting, waarmee je als een volleerd fashionista cocaïne door je neus jaagt. En nee, dit is geen 'fake news', de ketting bestaat wel degelijk en is nu online te koop.

De schuifschep hier in zijn huls aan een halsketting. © ssense.com.

Dat modemerken het steeds moeilijker hebben om op te vallen omdat er nu eenmaal veel concurrentie op de markt is, is geweten. Dat ze daarom alles uit te kast halen, denk blote penissen of vuilniszakken op de catwalk, ook. Maar er zijn toch wel grenzen zou je denken. Niet als het van modecollectief Vêtements, overigens mee opgericht door Demna Gvasalia die afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie, afhangt.



Rond hun wietmaler (grinder, red.) aan een ketting ontstond een jaar geleden al heel wat ophef. Ondertussen is die online te koop voor zo'n 500 euro, maar er kwamen nog een paar extra accessoires bij. De Vêtements-aanstekerhuls die 220 euro kost is nog relatief braaf, maar dat kun je niet zeggen over de schuifschep die bedoeld is om cocaïne mee te snuiven. Een zielige manier om aandacht te trekken of nog wel een grappig statement om te maken? Wie zal het zeggen.