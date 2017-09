VN-vergadering of niet: Canadees premier Trudeau draagt wat hij wil aan de voeten

FT

21/09/17 - 20u14

Het contrast kan haast niet groter: links Canadees premier Trudeau met Star Wars-sokken, rechts zijn collega en Nederlands premier Rutte, met zwarte exemplaren. © ap.

Strak in het pak, oké. Maar een kleine frivoliteit kan wel, moet Canadees premier Justin Trudeau (45) gedacht hebben toen hij gisteren voor de kleerkast stond (of in z'n valies dook). En dus besliste hij doodleuk Star Wars-sokken aan te trekken. Niet voor een collegiaal dinertje tussen regeringsleiders, wel voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het Plaza Hotel in New York. Enkele fotografen hadden al snel Chewbacca gespot toen hij in gesprek ging met Nederlands premier Mark Rutte, die saaie zwarte sokken had aangetrokken. Het is overigens niet de eerste keer dat Trudeau verrast: ook Duits bondskanselier Angela Merkel zag eerder al hoe speciaal de sokken van Trudeau soms zijn...

