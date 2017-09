NINA tipt: ontdek hoe de toekomst van de modewereld eruitziet

© Flanders DC.

Op 16 november vindt alweer de derde editie van Fashion Talks plaats in Antwerpen. Voor dat internationale congres haalt Flanders DC telkens belangrijke spelers uit de modewereld naar de Scheldestad om samen na te denken over de toekomst van mode. Het event waar iedere modeprofessional op aanwezig moet zijn!

Hoewel de mode-industrie nog altijd één van de sectoren is waarin het meeste geld wordt verdiend, kreunt de industrie onder heel wat problemen. Ontwerpers moeten vaak zeven à acht collecties per jaar ontwerpen wat hun creativiteit én mentale gezondheid niet ten goede komt. Mode is na olie de meest vervuilende industrie ter wereld en zo kunnen we nog wel even verder gaan. Er moet kortom iets veranderen, en op Fashion Talks zoeken belangrijke spelers uit de wereld samen met jou uit hoe.



Ontwerper Dries Van Noten, streetstylefotograaf Tommy Ton, Behance-oprichter Scott Belsky, de Italiaanse modejournalist Angelo Flaccavento en creatief directeur van Adidas Dirk Schönberger werden alvast aangekondigd als sprekers op deze derde editie.



Daarnaast is er ook ruimte om met elkaar in dialoog te gaan via de Conversation Starter App. 's Avonds vindt er een grootse fashion party plaats, waar de hele sector zich verzamelt om tot in de vroege uurtjes te dansen (en ongetwijfeld ook stijlvol te wezen). De komende weken worden er nog heel wat extra's aangekondigd, dus houd zeker de website in de gaten. Daar koop je meteen ook tickets voor het mode-event van het jaar.