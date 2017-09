Gedaan met chokers en crop tops, Gucci brengt trends uit de jaren '80 terug

© afp.

De legendarische jaren tachtig staan bekend om hun schoudervullingen, smalle pantalons, veel te grote T-shirts en blazers met twee rijen knopen. Dankzij het populairste modemerk van het moment Gucci, maken die trends binnenkort weer hun comeback.

Jarenlang kon de modewereld maar geen genoeg krijgen van trends uit de jaren negentig, en nog altijd lieten heel wat ontwerpers zich inspireren op dat tijdperk voor hun meest recente collecties. Maar Alessandro Michelle, creatief directeur bij Gucci, gooit het over een andere boeg. Hij zocht voor de lente/zomer 2018 show die gisteren in Milaan plaatsvond, duidelijk inspiratie in de modetrends van een dikke tien jaar daarvoor.



Zo zagen we onder andere blazers met hoekige brede schouders, trainingspakken in snoepkleurtjes, grote gekrulde froufrou's, tailleriemen (met tasje aan), rechthoekige zonnebrillen en genoeg glitters om een disco mee te verdrinken, terugkeren op de catwalk. En aangezien Gucci veruit het meest toonaangevende label is momenteel, zullen andere merken ongetwijfeld snel volgen.



Nu moeten we wel eerlijk zeggen dat we de jaren '80 op modevlak niet meteen de meest glorieuze jaren vinden. Maar dat vonden we ook over de jaren '90, en daar zijn we ondertussen al lang op teruggekomen. Even wennen dus gewoon?