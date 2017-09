Van Gigi en Bella Hadid tot Joardan Dunn en Georgia May Jagger: de show van Tommy Hilfiger was één groot celebrityspektakel

© Tommy Hilfiger.

Wie aanwezig was bij de modeshow van Tommy Hilfiger in Londen, kon zich vergapen aan héél wat bekende gezichten. Op de eerste rij, maar vooral op de catwalk zelf liep het ene topmodel na het andere voorbij. Allemaal gehuld in de herfst 2017 collectie, geïnspireerd op - hoe kan het ook anders - de jaren negentig. Met overduidelijke invloeden van subculturen zoals skate en punk.

Natuurlijk zijn de kleren op een modeshow nog altijd het meest van tel, maar steeds vaker speelt ook alles daar rond een belangrijke rol. De concertzaal Roundhouse in Londen werd voor de show van Tommy omgebouwd tot een zogenaamd 'rockcircus'. Meer dan 2.000 gasten woonden optredens bij van NoFit State, het grootste Britse circusgezelschap, en van The Chainsmokers, bekend van hitjes als 'Closer' en tevens ook gezicht van Tommy.



Spelletje celeb spotten

Gasten konden daarnaast ook al meteen items van Hilfiger kopen in verschillende shops en ze konden hun favoriete items ter plekke laten personaliseren. En dan moest de show zelf nog beginnen natuurlijk. De eerste rij was bezaaid met celebs gaande van Lewis Hamilton, Lara Stone, Lottie Moss, Daisy Lowe en Pixie Geldof. Maar helemaal indrukwekkend was de line-up van modellen op de catwalk. Daar gaan we: Gigi Hadid (zij is ambassadrice van het merk), Bella Hadid, Anwar Hadid, Devon Windsor, Hailey Baldwin, Joan Smalls, Sara Sampaio, Jourdan Dunn, Georgia May Jagger, Lucky Blue Smith en Presley Gerber (zoon van Cindy Crawford).



Een aantal foto's van de show: