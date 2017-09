NINA tipt: een statement sjaal van Belgische makelij

© D'AUTAN.

D'AUTAN is een gloednieuw Belgisch merkje van zijden sjaals die allemaal met de hand beschilderd worden. Oprichtster Evi Van der Planken gaat er prat op niet seizoensgebonden te werken en alleen basiscollecties uit te brengen die over de verschillende seizoenen doorlopen. Zo wil ze ingaan tegen het 'fast fashion' principe dat de modewereld meer en meer in zijn ban heeft.

© D'AUTAN.

"Sjaals worden verkocht als accessoire bij een outfit. Met D'AUTAN draaien we dit om. Een sjaal van D'AUTAN maakt juist de outfit. Dankzij deze kunstzinnige en exclusieve sjaals kunnen vrouwen zowel erg stijlvol voor de dag komen en tegelijkertijd een statement maken rond 'slow fashion'. Mijn sjaals kan je bovendien eender wanneer dragen: als 'eyecatcher' bij een meer casual outfit of als tijdloze 'basic' bij een meer geklede outfit of een avondjurk," legt Evi Van der Planken uit.



Alle sjaals worden met de hand beschilderd, wat meteen ook de grondslag van het jonge merkje is. De oprichtster werkt daarvoor samen met een aantal nationale en internationale artiesten, waaronder enkele Belgische kunstenaars en een Italiaans grafisch design bureau. De druk van de prints gebeurt in verschillende landen. In Italië bijvoorbeeld doet het label beroep op de drukkerij die gespecialiseerd is in het afdrukken van de sjaals van high-end merken zoals Chanel, Burberry, Pucci,... Daarna worden ze met de hand verder afgewerkt.



De sjaals van D'AUTAN kosten tussen de 175 euro en 275 euro en zijn online te koop.