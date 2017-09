Vlaamse transgender Maxim op de catwalk tijdens London Fashion Week

Maxim Magnus op de catwalk van Paula Knorr. © photo news.

Meer dan een jaar geleden ruilde de Antwerpse Maxim Magnus haar jongenslichaam in voor dat van een prachtig meisje. Die transitie leverde haar niet alleen persoonlijk geluk op, ook op zakelijk vlak is ze goed bezig. Zo werkte ze deze zomer bijvoorbeeld al samen met cosmeticagigant M.A.C. en afgelopen week maakte ze haar catwalkdebuut op de modeweek in Londen.

© Instagram @maximmagnus.

Scroll even door het Instagramprofiel van Maxim Magnus en je ziet meteen dat ze een fashionista in hart en nieren is. Ze draagt de ene jaloersmakende outfit na de andere, schuimt hippe feestjes af en lijkt wekelijks wel een fotoshoot te doen. De 19-jarige Antwerpse schone studeert en woont momenteel in Londen, waar ze onlangs ook een contract tekende bij modellenbureau Linden Staub.



Via dat bureau kwam ze in contact met mensen bij het nieuwe Britse label Paula Knorr, die haar prompt vroegen om hun show tijdens London Fashion Week te openen. Ook het merk Asai boekte haar daarna voor hun show. Daarna volgden nog fotoshoots voor onder andere Hunger Magazine en Selfservice Magazine. Het gaat kortom hard voor Maxim.



Zoals je hierboven al kon lezen, liet Maxim zich een dik jaar geleden ombouwen tot vrouw. In onze krant getuigde ze daarover. "Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen. Zolang men mij maar niet 'anders' ziet."



