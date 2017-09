Hoe ook stress onze huid beschadigt en wat je daar kan aan doen

Door: ND

Om even een open deur in te trappen: stress is ongezond. Je slaapt er slechter door, ons immuunsysteem verzwakt, je kan er van verdikken én het kan impact hebben op je huid. Meer last van puistjes of een geïrrriteerde huid de laatste tijd? Deze vier huidproblemen verergeren onder invloed van stress, maar je kan er gelukkig iets aan doen.

Rosacea Zelfs als je kampt met een vorm van positieve stress (een trouwfeest, een sollicitatie), dan kan je huid toch nog overreageren. Net op momenten dat je vooral niet met een geïrriteerde huid voor de dag wil komen. Wie wel eens last heeft van rosacea, kan de symptomen zien verergeren door emotionele stress. Verkleuringen op de huid en rode plekken op de wangen en neus zijn typische symptomen van rosacea.

Psoriasis Stress zorgt voor een vicieuze cirkel bij mensen die kampen met deze aandoening, die voor jeukerige, rode, trekkerige stukjes huid zorgt. Een opstoot van psoriasis kan vaak door stress veroorzaakt worden.

Eczema Ook wie wel eens last heeft van eczema, kan plots opstoten krijgen door vaak te piekeren en veel te stressen. Meer jeukerige plekken en een uitbreiding van de eczema zou wel eens aan jouw stressniveau kunnen liggen.