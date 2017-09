Daar gaan we weer: opnieuw Crocs te zien op de catwalk

Crocs op de catwalk bij Christopher Kane. © afp.

De schotse ontwerper Christopher Kane lijkt er zijn persoonlijke missie van gemaakt te hebben om Crocs te laten omarmen door het modeminnend publiek. Na de rubberen klompen met een bontje en de marmeren exemplaren met edelstenen tijdens zijn vorige modeshows, droegen de modellen deze keer Crocs tot aan de enkels op London Fashion Week.

Hoe fouter, hoe beter zou weleens de titel kunnen zijn van een artikel over de meest recente modeweken. Waar de Amerikaanse designer Michael Kors in New York nog modellen de catwalk opstuurde met teenslippers aan hun voeten, gaat Christoper Kane nog een stapje verder in Londen. De gerenommeerde ontwerper debuteerde namelijk voor de derde keer op rij Crocs op de catwak, zij het dan wel in een enigszins "modieus jasje" gestoken. Enerzijds waren er de felgekleurde Crocs, bezet met joekels van diamanten. Daarnaast droegen sommige modellen ook een Croc-enkellaars.

Voor je een emmer zoekt om in over te geven, moeten we eerlijk bekennen dat de platte rubberen schoenen er onder de lange kanten jurken en andere chique ensembles best nog elegant uitzien. Ook voor de modellen moet het aangenaam geweest zijn om eens niet op torenhoge stiletto's de catwalk over te moeten schrijden. Dat terzijde, valt er ook niet meer positiefs over te zeggen. Crocs blijven Crocs, en wij zouden ze van ons leven niet aantrekken, zij het dan om in de tuin te werken, en dan nog.



Wat vind jij van de creaties?