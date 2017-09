Weg met 'jongens' en 'meisjes': de kinderkleding van Hema is voortaan genderneutraal

Bewerkt door: ib

20/09/17 - 04u00 Bron: Belga

© anp.

De Nederlandse winkelketen Hema gaat alle geslachtsaanduidingen van kinderkleding schrappen. Vanaf eind dit jaar verdwijnen 'jongen' en 'meisje' van Hema's verpakkingen en kledinglabels. Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

De warenhuizen van het Britse John Lewis haalden begin deze maand al de jongens- en meisjesetiketten uit hun kinderkleding. Ook het onderscheid tussen jongens- en meisjesafdelingen bestaat er iets langer, iets wat Hema in 300 van de 700 filialen inmiddels ook heeft gedaan: daar zijn de jongens- en meisjesafdeling gefuseerd tot 'Kids'.



Of de veranderingen ook in de Belgische filialen zullen worden doorgevoerd, is niet duidelijk.