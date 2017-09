Zo haal je het laatste restje uit je lippenstift

Door: Annemie Vermeulen

19/09/17 - 16u00 Bron: PureWow

© Unsplash.

Het is niet makkelijk -en niet goedkoop!- om de perfecte lippenstift te vinden, maar ook aan de mooiste liedjes komt een eind. Wanneer het stompje niet meer boven de rand van de huls uitkomt, is het tijd om een waardige vervanger te zoeken. Of toch niet? Met deze reddingsactie kan jij je favoriete lippenstift helemaal tot op het einde gebruiken.