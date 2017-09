Maak kennis met Adwoa Aboah: het meest gewilde model van het moment mét een boodschap

Adwoa Aboah hier in een campagne voor kledingketen H&M. © H&M.

Met haar broske, mokkakleurige huid vol sproeten en inspirerende persoonlijke stijl is ze in sneltempo uitgegroeid tot één van de meest gewilde modellen van het moment. Maar naast succesvol mooi zijn heeft de Britse ook daadwerkelijk iets te vertellen. Ze kickte af van drugs, overleefde een zelfmoordpoging en vertelt daar zeer openhartig over op haar eigen feministische online platform Gurls Talk.

De modeweken in Parijs en Milaan moeten nog beginnen, maar de 25-jarige Adwoa Aboah heeft er al een drukke periode opzitten. In New York en Londen liep ze onder andere mee op de catwalk van Topshop, Burberry, Marc Jacobs, Coach en Fenty x Puma. Daarnaast poseerde ze ook voor de cover van GQ, The Daily September en Dazed Magazine én is ze te zien in nieuwe campagnes van H&M, Zalando en G-star. Het gaat kortom hard voor Aboah, maar makkelijk heeft ze het lang niet altijd gehad.



Hoewel Aboah momenteel in L.A. woont, groeide ze op in West-Londen. Haar moeder is de oprichtster van het creatieve agentschap CLM, dat het werk van bekende fotografen, stylisten en andere creatievelingen in de modewereld als Juergen Teller, Anton Corbijn, Katie Grand en Julia Sarr-Jamois beheert. Dat ze zelf iets in de sector zou doen, stond dus in de sterren geschreven. Ook haar zus is trouwens model.



Adwoa op de catwalk van Topshop tijdens de net afgelopen London Fashion Week. © afp.