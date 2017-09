Maak je kleerkast winterproof met deze tien accessoires

Door: Hilde Geudens

21/09/17 - 18u30

© Unsplash.

Shoppingtime! Tijd voor nieuwe schoenen, een nieuwe tas en nog veel meer om het koude najaar in stijl tegemoet te gaan. Over the top of down-to-earth: deze accessoires maken je outfit helemaal af.

High five: © & Other Stories. Chic of stoer, tot aan de pols of tot aan de elleboog: (lak)leer en handschoenen gaan hand in hand. Hiermee bescherm je je handen tegen de kou en ben je mee met de nieuwste trend. Twee vliegen in een klap!





De lange lakleren handschoenen van & Other Stories kosten € 89 en zijn te koop in de winkel. Lees ook Na de badslipper is nu de ultieme 'opa-schoen' in de mode

Shiny shoes: © Sarenza. Dé blikvanger van de winter is ongetwijfeld een glitterstapper. Matchen is easy want hij combineert met quasi alle kleuren. En met alle feestjes.



De enkellaarsjes kosten € 149 en zijn te koop op Sarenza.

Aaibaar: © Caroline Biss. Ook deze winter geven we ons over aan bont. Zo krijgen tassen, sieraden en schoenen dit najaar een bontrandje. Ze zien er goed uit, en bovenal zijn ze snoezig zacht. Yes please!



Dit bonten kraagje van Caroline Biss kost € 130 en is online en in de winkels te koop.

Aan de hand: © Liu Jo. Dit najaar gaan we back to basics met de authentieke handtas. Je draagt ze weer gewoon aan de hand. En alles gaat erin. Op zo'n classy handtas zou je grootmoeder trots zijn.



Dit exemplaar komt van Liu Jo en kost € 174 en is te koop in de winkels en in de webshop.

Van velours: © Guess. Fluweel blijft de held uithangen. Je vindt het in donkere kleuren en het is hier en daar versierd. Deze winter zijn voornamelijk schoenen en handtassen met velours niet weg te denken uit het straatbeeld.



Deze handtas van Guess kost € 85 en is te koop in de winkel.

Niet van de poes: © Sacha. You love it or you hate it, maar de luipaardprint blijft hot. Onze tip: één panteraccent werkt altijd. Wie voor een subtiel accent wil gaan, kiest best voor een riem of handschoenen met de print.



Deze handschoenen van Sacha kosten € 36,99 en zijn hier verkrijgbaar.

Aangesnoerd: © Lee Cooper. Truien, jurken en jassen snoer je deze winter vast met een mooie, stevige riem. Dat maakt het spannend en je accentueert je taille. In zoverre een dikke winterjas dat toelaat, natuurlijk.



Deze riem van Lee Cooper kost € 35 en is in de winkels te koop.

Grote sier: © Mango. Ze zijn terug van nooit weggeweest: de pronkkettingen, bombastische oorbellen en joekels van ringen. Tip van de redactie: hou je outfit rustig, zo krijgen de zware jongens alle aandacht.



Deze lange oorbellen zijn van Mango en kosten € 12,99. Ze zijn verkrijgbaar in de winkels.

Hoofdzaken: © Ted Baker. Ze zijn er in overvloed: petten, hoeden en baretten. Om je outfit mee op te funken én fijn tegen de kou. Je vindt ze in allerlei kleuren, vormen en stoffen. Eentje voor elke dag?



Deze vilten hoed van Ted Baker kost € 59 en is te koop in de winkel.