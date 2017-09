Na de badslipper is nu de ultieme 'opa-schoen' in de mode

© Instagram @Mephisto.

Lang was het schoeisel voor de opa's of geschiedenisleerkrachten van deze wereld, nu worden ze gedragen door fashionista's. De schoenen van het Franse merk Mephisto zijn momenteel razend populair onder jongeren, met dank aan Parijse hipsters en de hippe Nederlandse sneakerwinkel Patta die een samenwerking aanging met het merk.

Een model van Patta draagt de speciale Rainbows van Mephisto. © Patta/Vincent van de Laan.

Mephisto's hebben een snelle transformatie ondergaan van degelijke schoen tot modieus hebbeding. De schoenen van het Franse merk zijn dankzij hun meerdelige zolenconstructie gezond voor je voeten, wat ze tot voor kort opdeelde in de categorie orthopedisch verantwoord maar allesbehalve hip. Maar net zoals ook Birkenstocks tegenwoordig salonfähig zijn, neemt de populariteit van Mephisto's nu ook serieuze vormen aan in onze contreien.



Patta

Begin dit jaar viel het Guillaume Schmidt, een van de eigenaren van de Amsterdamse sneakerwinkel Patta op dat steeds meer jonge mensen in Mephisto's rondstapten en hij zag meteen de waarde ervan in. Maar dan wel op zijn eigen manier. "Mijn eerste herinnering aan Mephisto was die van mijn docenten die ze in mijn geboorteplaats droegen. Leraren, agenten, verpleegkundigen: ze droegen allemaal Mephisto. Het was een soort fascinatie voor me - ze hebben een specifieke esthetiek'', aldus Schmidt in zijn eigen blog. En zo ging hij een samenwerking aan met Mephisto die in recordtempo was uitverkocht.



