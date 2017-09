Bella Hadid is grote fan van een modemerk uit ons land

© afp.

De Amerikaanse Vogue riep het label Léo eerder al uit tot coolste merk uit ons land en nu blijkt ook topmodel Bella Hadid de ontwerpen van Leonneke Derksen wel te kunnen smaken. Afgelopen week werd ze 2 keer gespot in een volledige outfit van het merk.

Léo is het geesteskind van Leonneke Derksen. De van oorsprong Nederlandse studeerde in 2011 af aan de prestigieuze modeacademie van Antwerpen, liep vervolgens stage bij Carven en Balenciaga om daarna terug te keren naar België en haar eigen label Léo op te richten. Leonneke mag dan zelf niet Belgisch zijn, Léo is dat wel. Alle kleren worden hier namelijk ontworpen én gemaakt. Vorig jaar presenteerde ze voor het eerst op de modeweek van Milaan en ze heeft ondertussen ook al een aantal bekende fans zoals de Deense zangeres MØ en nu dus ook Bella Hadid.



Het is de styliste van het model, Elizabeth Sulcer, die Hadid liet kennismaken met de kleren van Léo. Tijdens New York Fashion Week droeg ze op één avond een geruite hemdjurk van het merk met de tekst 'Undeclared' op. Diezelfde week droeg ze ook een blauw trainingspak van Léo.