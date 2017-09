Sollicitatiegesprek? Met deze kleur maak je een goede indruk

Door: ND

18/09/17 - 08u35 Bron: Business Insider, Nsmbl

© thinkstock.

Alsof een sollicitatiegesprek nog niet stresserend genoeg is, komt daar op voorhand ook al wat kledingstress bij kijken. Broek of rok, blazer of een gewone trui? Om alvast wat opties uit te sluiten, onthult onderzoek met welke kleur je een professionele indruk maakt.

Origineel is het niet, maar onderzoek bij 1.000 mensen over de invloed van kleur, wijst uit dat zwart een goede keuze is voor een professionele indruk. In vergelijking met andere kleuren, kom je zelfzekerder over (56%) op je gesprekspartner. 46% van de vrouwen en 64% van de mannen vindt dat je in het zwart het betrouwbaarst, serieust en meest capabel overkomt. Afhankelijk van het bedrijf kan je natuurlijk wel een speelse toets toevoegen, zoals een fleurige blouse op een zwarte rok of broek of een kleurrijk sjaaltje. Probeer zelf wat in te schatten op basis van het publiek dat werkt in het bedrijf waar je solliciteert. Lees ook Al wandelend vergaderen: zo doe je het ook productief

Kleurinspiratie nodig? Dit wordt dé it-kleur van 2018

De nieuwe Ikea-app toont je meteen hoe die ene zetel in de kamer zal staan

Mijd roze Wat draag je vooral níet? Roze wordt volgens het onderzoek afgeraden, omdat je daarmee minder intelligent overkomt. Bovendien quoteerden de ondervraagden het als minder gepast om aan te trekken naar dat soort gelegenheden. Opvallende kleuren zoals groen, geel, oranje en paars wekken de positieve indruk dat je vrolijk, leuk en creatief bent, maar zullen dan weer minder professioneel ogen.