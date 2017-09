Peperdure Calvin Klein-trui laat niets aan verbeelding over en is toch uitverkocht

Door: ND

17/09/17 - 13u57 Bron: The Independent, Daily Mail

© Twitter.

Tegen de grote winterkou zal hij niet beschermen, deze trui van Calvin Klein waar je los doorheen kijkt. Maar dat neemt niet weg dat het opvallende stukje stof enorm populair is. Fans proberen de sweater massaal op de kop te tikken en die blijkt op veel plaatsen uitverkocht. Zelfs ondanks het prijskaartje dat oploopt tot een slordige 1.800 euro.

Wie met de Multicolor Wool Cheerleader Sweater van Calvin Klein over straat loopt, moet erbij nemen dat iedereen zijn of haar tepels kan zien. De trui bestaat uit een nylon middenstuk van doorzichtige stof en lange, gebreide mouwen, die wel de armen bedekken. De sweater is zowel voor mannen als vrouwen verkrijgbaar.



Het doorzichtige kledingstuk veroorzaakt heel wat controverse op Twitter, voornamelijk door mensen die compleet niet begrijpen dat je met zo'n stuk durft rondlopen. Toch houdt dat de echte fashionista's niet tegen, want op vele plaatsen in de trui al uitverkocht. Het prijskaartje van 1810 euro bij SSense schrikt de modebewuste shopper duidelijk niet af.