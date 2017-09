Teenslippers op de catwalk? Van Michael Kors mag het

Door: ND

17/09/17

Een paar teenslippers een enorme modeblunder? Niet als het van Michael Kors afhangt. De Amerikaanse modeontwerper gaf de plastieken schoen een prominent plekje in zijn laatste modeshow op New York Fashion Week.

De campingslipper werd eerder al omhelst door fashionista's, maar de Amerikaanse modeontwerper gaat met de teenslipper nu nog een flipfloppend stapje verder. Op zijn show vorige week kreeg die schoen een prominente rol, naar eigen zeggen om het "relaxte" van dit seizoen te benadrukken.



"De relaxte houding van sarongs, kimono's en pyama's, naast de oversized mannenkledij, die je kan dragen van Manhattan tot Malibu en van Beverly Hills tot Bora Bora," klonk het. En ja, daar hoort een teenslipper bij die Kors omschrijft als "een ultra luxueuze croc flip-flop", gecombineerd met lange jurken of broeken.



Kors is niet de eerste om een op het eerste zicht foute schoen in de verf te zetten. Vorig jaar op London Fashion Week werden Crocs en schoenen van UGG uitgebreid in de picture gezet, wat toen ook tot gemengde reacties leidde.