Gigi Hadid is overal: 5 nieuwe campagnes met het topmodel in de hoofdrol

Gigi Hadid voor Missoni. © Missoni.

Forbes berekende vorig jaar dat Gigi Hadid het vijfde best betaalde model ter wereld is, maar voor 2017 zou ze wel eens helemaal bovenaan de lijst kunnen prijken. De 22-jarige Amerikaans-Nederlandse heeft namelijk op een paar maanden tijd een aantal heel belangrijke zakendeals binnengehaald. Wij zetten ze allemaal op een rijtje.

Tommy Hilfiger

De samenwerking tussen Gigi en Tommy Hilfiger is niets nieuws onder de zon meer, maar wegens groot succes hebben ze de handen voor herfst/winter 2017 nog eens in elkaar geslagen. In die collectie zit onder andere een geruit jurkje, een oversized bikerjasje en een laklederen broek. De lijn wordt op dinsdag 19 september voorgesteld tijdens Londen Fashion Week, maar in de onderstaande video licht Gigi alvast een tipje van de sluier op.



Messika

Juwelenmerk Messika bestaat 10 jaar en heeft voor die gelegenheid een samenwerking opgezet met Gigi. Het topmodel is echter niet alleen gezicht van de collectie, ze kroop ook zelf mee achter de ontwerptafel om haar stempel te drukken op de exclusieve capsulecollectie. De Messika by Gigi Hadid Move Addiction collectie bestaat uit 12 juwelen waaronder een earcuff, halskettingen, ringen en armbanden die alleen of samen kunnen worden gedragen. Verder wordt de lijn aangevuld met 4 bijzondere stuks, de Move High Jewelry Addiction, waaronder een choker, een lange halsketting, een earcuff en een ring. De samenwerking is vanaf vandaag online te koop. © Messika.

Vogue Eyewear

"Het internationale topmodel staat overal ter wereld bekend om haar schoonheid, maar er is meer dan het oog kan zien en wij willen graag ook die andere kanten belichten," schrijft Vogue Eyewear over hun laatste nieuwe campagne met Gigi in de hoofdrol. 'Haar sterke persoonlijkheid en frisse attitude sluiten namelijk perfect aan bij onze visie." De 22-jarige schone ontwierp 4 trendy monturen voor het merk, waarvan 3 zonnebrillen en 1 optisch paar. Die zijn onder andere op de webshop te koop. © Vogue Eyewear.

Missoni

Eind juli maakte het ietwat ingeslapen modehuis Missoni bekend dat Gigi Hadid hun nieuwe merkambassadrice is en daar vertelde zijzelf het volgende over: "Ik voel me vereerd dat ik deel mag uitmaken van de Missoni familie en ik vind het erg inspirerend om de creativiteit die er heerst van dichtbij te mogen meemaken." In de campagnefoto's is Gigi onder andere te zien met een kleurrijke bontjas die ze voor haar naakte lichaam houdt en in een jurk in het typische geruite Missoni-patroon. © Missoni.