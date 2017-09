It-girl Lize Feryn is alomtegenwoordig: "Ik ben altijd een ambitieus beestje geweest"

Door: redactie

15/09/17

© Sigfrid Eggers.

Ze heeft de ravissante looks van een fotomodel en de présence van een veelzijdige actrice. Dat komt bloedmooi uit, want Lize Feryn (24) combineert graag beide. Als een bezige bij vliegt ze vandaag door het leven. "Ik heb mijn mama op haar sterfbed beloofd dat ik zou dóórdoen."

Als je een kans krijgt, en je hebt er zin in, doe het dan. Lize Feryn © Sigfrid Eggers.

Actrice en model Lize Feryn (24), die we kennen van haar debuut bij "In Vlaamse Velden", is alomtegenwoordig dezer dagen. Ze heeft een sappige rol in #hetisingewikkeld (momenteel op Vier, red.), speelt in de nieuwe Vlaamse film "Alleen Eline" en ze heeft zelfs in het buitenland niet stilgezeten: in 'Emperor' stond ze naast Oscarwinnaar Adrien Brody op de set en daarnaast had ze hoofdrollen in de Nederlandse film 'Een echte Vermeer' en in de Duitse 'Subs'. Tussen de bedrijven door is ze nog altijd professioneel fotomodel.



"Ik ben altijd een ambitieus beestje geweest," vertelt Lize deze week in NINA. "Mijn allerbelangrijkste regel is om altijd en overal mijn buikgevoel te volgen. Als je een kans krijgt, en je hebt er zin in, ook al zat het niet in je oorspronkelijke planning, doe het dan. Dat heeft me nu al op zoveel plaatsen gebracht."



'Ge kunt maar zien dat ge 't doet hé, meiske'

Vorig jaar verloor Lize haar moeder aan borstkanker. "Op het moment dat ze heel ziek was, had ik net de casting gekregen voor die Nederlandse film. Ik heb overwogen om die rol te laten vallen, maar mijn mama zei: 'Ge kunt maar zien dat ge 't doet hé, meiske'. Het enige wat ze níet wilde, was dat ik mijn leven zou afremmen. We hebben op het einde nog alles besproken. Alles tegen elkaar gezegd. Ik ben me ervan bewust dat veel mensen altijd spijt hebben dat ze bepaalde dingen niet gezegd hebben. Ik heb onze tijd samen nog goed gebruikt."



