Deze sterren hadden de leukste outfits aan tijdens New York Fashion Week

Celebs op de eerste rij van de Jason Wu show. © afp.

Op de modeweek in New York zijn naar goede gewoonte altijd veel bekende gezichten aanwezig. Nu die fashion week erop zit en het modevolkje naar Londen verhuist, is het een ideaal moment om terug te blikken op hun beste outfits. Gaande van Kim Kardashian in niets meer dan een blazer van Vivienne Westwood tot Victoria Beckham in haar eigen ontwerpen.

Rihanna

De zangeres draagt een blazer van Y/Project, jeans van Levi's en een handtas van Louis Vuitton. Alleen over de schoenen zijn we iets minder enthousiast. © photo news.

Kendall Jenner

In een jeansjasje en broek van Balenciaga, een heuptasje van Prada en doorzichtige schoenen van Yeezy. © Bruno Press.

Gigi Hadid

Gigi koos voor een geruit kostuum van Jeremy Scott, witte laarzen van Dr. Martens en een zonnebril van Linda Farrow x Dries Van Noten. © photo news.

Victoria Beckham

Posh Spice hier gespot na haar eigen modeshow, uiteraard van kop tot teen gehuld in haar eigen ontwerpen. © Bruno Press.

Lupita Nyong'o

In gesprek met Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, in een outfit van Calvin Klein. © afp.

Kim Kardashian

De realityster draagt een camelkleurige blazer van Vivienne Westwood en schoenen van Yeezy. © photo news.

Bella Hadid

Bella postte deze foto zelf op Instagram. Ze draagt een gouden kostuum van Max Mara. © Bruno Press.