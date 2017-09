"Een kind met een droom": ooit verkozen tot 'mooiste meisje ter wereld', nu alom geprezen fotomodel

FT

14/09/17 - 15u15

Thylane startte haar modellencarrière toen ze vier jaar oud was. Deze foto, op zesjarige leeftijd, ging de wereld rond. Plots werd de Franse gebombardeerd tot mooiste meisje ter wereld. © RV.

De wereld was het voor één keer eens: het zesjarige Franse meisje, Thylane Blondeau, was zonder twijfel het 'mooiste meisje op aarde'. Als dochter van voetballer Patrick Blondeau en actrice Véronika Loubry én dankzij haar looks, geen spotlights of camera's haar vreemd.



Al sinds haar vierde doet ze modellenwerk en dat leverde haar tal van lovende kritieken op. Op haar tiende siert ze de cover van Vogue Enfants. Niet op een schommel of in een speelkamer, wel op een luipaardvel, gedecolleteerd tot aan de navel, met knalrode lippen en op naaldhakken. Voor velen een absolute no go, voor Thylanes ouders geen probleem: "Ze is gewoon een kind met een droom: topmodel worden", klinkt het.



En dat werd Thylane ook. Intussen is ze 16 en prijkt ze nog altijd in modebladen en op catwalks. Zo zat ze gisteren in pantermotief op de eerste rij van de modeshow van Michael Kors, tijdens de New York Fashion Week, en liep ze al modeshows bij Dolce & Gabbana. Thylane is daarnaast ook ambassadrice van het cosmeticamerk L'Oréal. De Franse deerne heeft nu al anderhalf miljoen volgers op Instagram.