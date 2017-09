Van serveerster tot topmodel in 10 dagen dankzij onze landgenoot Raf Simons

Remington Williams op de catwalk van Calvin Klein. © afp.

Een paar dagen geleden stond Remington Williams nog af te wassen in het Mexicaanse grillrestaurant Chipotle in Texas. Tijdens een pauze werd ze gespot door een modellenscout, waarop ze haar kans zag, alles achterliet en op de eerste vlucht naar New York sprong. Daar aangekomen maakte ze meteen zo'n indruk op de Belgische ontwerper Raf Simons, dat ze mocht meelopen in zijn show voor Calvin Klein. Het begin van een nu al indrukwekkende modellencarrière.

Remington Williams op de show van Sies Marjan. © afp.

Met haar opvallende kaaklijn, rosse haar en slank figuur is het niet zo moeilijk te begrijpen waarom Remington Williams zelfs in werktenue opgemerkt werd door een modellenscout. In New York mocht ze meteen een contract ondertekenen bij DNA Models - het bureau achter de carrières van onder andere Linda Evangelista en Natalia Vodianova - maar het was pas toen ze naar een casting voor de catwalkshow van Calvin Klein ging, dat de bal écht aan het rollen ging.



Ze maakte blijkbaar zo'n indruk op casting director Ashley Brokaw en creatief directeur en tevens onze landgenoot Raf Simons, dat ze meteen één van de beste plaatsjes kreeg op de show. "Raf heeft me persoonlijk geleerd om te wandelen op de catwalk. Hij kon eender welk model uitkiezen, maar hij geloofde zo in mij dat hij de tijd nam om me persoonlijk op te leiden, zodat ik meteen mee kon lopen op zijn show," aldus Remmington aan Vogue US.



Lopen voor Marc Jacobs

Die opdracht leverde haar meteen ook een plek op de shows van Sies Marjan en Marc Jacobs op, waardoor ze nu al gezien wordt als één van de hotste nieuwe gezichten van New York Fashion Week. Nu de modeweek in de Big Apple erop zit, is ze in ieder geval niet van plan om het rustiger aan te doen. Naast haar modellenwerk wil ze haar studies grafische vormgeving verder afmaken en ook daar verder in groeien. "Ik hou van iets creëren, en ik zal nooit stoppen met kunst maken, wat ik daarnaast ook doe ik mijn leven," vertelt ze.



Verder laat ze ook nog weten dat ze nu de Europese modeweken beginnen, graag haar loopje op torenhoge stiletto's wil verbeteren. "Ik draag hakken naar de supermarkt tegenwoordig en ook binnen in mijn appartement. Modellen krijgen lang niet genoeg lof om te lopen op die gekke schoenen - ze laten het er allemaal zo makkelijk uitzien."



Straatartm meisje

Het is trouwens niet de eerste keer dat Raf Simons van een onbekend meisje een topmodel maakt. Twee jaar geleden schreven we al over Sofia Mechetner, een straatarm meisje uit Tel Aviv dat bij toeval door Raf gespot werd en haar prompt vroeg om zijn coutureshow voor Dior te openen. Dat artikel kun je hier lezen.