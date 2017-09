MNM-presentator Tom De Cock maakt zakdoeken weer hip met eigen collectie

Door: ND

14/09/17 - 15u01

© Huff & Puff.

Een klassieke stoffen zakdoek in je broekzak, MNM-presentator Tom De Cock en vier van zijn jeugdvrienden vinden het een heerlijke traditie. Het Leuvens vijftal wil van het oubollige imago van de zakdoek af, en brengt met de hulp van crowdfunding nu de zakdoekcollectie Huff & Puff op de markt. De vrolijke stukjes textiel zijn behalve ecologisch ook volledig in België gemaakt. "We willen de beste zakdoek ter wereld maken," vertelt Tom enthousiast.

© Huff & Puff. © Huff & Puff. © Huff & Puff. © Huff & Puff.

"Er bestaan al coole zonnebrillen en hippe sokken, maar stoffen zakdoeken blijven meestal beperkt tot de klassieke exemplaren met streepjes en ruitjes," vertelt Tom De Cock. "Dat concludeerden vier van mijn beste vrienden en ik samen op een skivakantie twee jaar geleden, en daar wilden we iets aan doen."



Twee jaar voorbereiding

Zonder enige kennis van de mode- of textielindustrie, stortten Tom en zijn jeugdvrienden zich in de wereld van de textielbeurzen, drukworkshops en naaicursussen. Alle vijf met daarnaast een fulltime job en sommigen ook gezinnen met kinderen. "Het bleek toch ingewikkelder dan we dachten," lacht Tom. "Sinds het idee ontstond tot nu, zijn er ongeveer twee jaar verstreken." Afgelopen dinsdag lanceerden de vrienden een crowdfundingcampagne voor hun zakdoekenproject, dat op twee dagen 90% van het einddoel bereikte: het bedrag dat nodig is om de productie van zo'n eerste collectie op te starten.



Ecologisch en Belgisch

Het resultaat is Huff & Puff pocketwear, een eerlijke, ecologisch verantwoorde en Belgische start-up. In plaats van klassiek katoen wordt er voor de zakdoeken Lyocell gebruikt, een vezel van duurzaam gekweekte eucalyptus. Elk stuk wordt met de hand afgewerkt in het oudste naaiatelier van Vlaanderen in Wevelgem. "We hebben er bewust voor gekozen om alles in België te laten maken. De meeste mensen zeiden ons 'laat dat toch in China maken, dat is veel goedkoper', maar dat wilden we echt niet," zegt Tom. "Duurzaam zijn in de mode-industrie is niet makkelijk, maar wij hebben die uitdaging zoveel mogelijk aangegaan. We willen de beste zakdoek ter wereld maken, met een paar duurzame criteria in het achterhoofd." De vrolijke zakdoeken krijgen tot de verbeelding sprekende namen zoals "The Monk", "The Fruitcake" of "The Traveller" en komen per twee in een setje.