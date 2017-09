NINA op New York Fashion Week: 5 momenten die ons het meest gaan bijblijven

© ap.

Vijf dagen lang naar de Big Apple voor fashion week: "some people have all the luck" zeiden mijn vrienden groen van jaloezie toen ik hen erover vertelde. En of ze gelijk hadden. Met een joekel van jetlag stond ik twee uur na aankomst in New York al op een modereceptie champagne te nippen op het dakterras van The Standard High Line. Een indrukwekkend hotel in één van de hipste wijken van New York. Mijn 5 meest memorabele momenten.

1. De boeklancering van Mert & Marcus x Taschen Kim Kardashian op het feest. © Zach Hilty for BFA.

Eén van de hoogtepunten van deze trip was de boeklancering van fotografen Mert Alas en Marcus Piggot. Celebs als Kim Kardashian, Doutzen Kroes, Naomi Campbell en Kendall Jenner poseerden al voor hun lens en kwamen voor het feest allemaal samen op het dakterras van Public Hotel. Daar sta je dan plots als kleine Belg tussen al die beroemdheden met uitzicht op de Empire State Building. Ik moest mezelf toch even in de arm knijpen dat ik daar echt aanwezig was. Meer over die avond kun je hier lezen.



2. De uitval van Nina Garcia Twee modellen op de presentatie van Heidi Klum. © Timon Van Mechelen.

The Devil's Wears Prada niet realistisch? Wel in New York blijkbaar. Op de voorstelling van de collectie van Heidi Klum voor Lidl waren modejournalisten van over heel de wereld aanwezig. Inclusief Nina García - jurylid bij Project Runway en kersvers hoofdredactrice van ELLE - die haar assistente zo hard afsnauwde dat ze in tranen uitbarstte. Beetje triestig, maar stiekem ook wel grappig. In ieder geval een moment dat mij bijgebleven is.



3. De show van Phillip Plein Rapper Future op de show van Philipp Plein. © afp.

Op mijn laatste avond vond de show van Philipp Plein plaats, met optredens van Nicki Minaj, Dita Von Teese en Future. Voor de locatie stonden grofweg zo'n 2.000 mensen aan te schuiven in de hoop een plekje te bemachtigen. Gelukkig had ik een uitnodiging en met de nodige portie arrogantie en mijn beste poker face op zak, raakten we net op tijd binnen. Het showeffect is bij de Duitse ontwerper altijd meer van tel dan de kleren, dus naast de optredens liepen ook tal van bekende gezichten als Jaden Smith, Daphne Groeneveld en Adriana Lima mee. Een waardige afsluiter van mijn eerste New York Fashion Week.



4. De parfumlancering van Tiffany & Co St Vincents gaf een optreden op de parfumlancering van Tiffany & Co. © Timon Van Mechelen.

De bekende juwelier Tiffany & Co lanceerde een eerste parfum en daar moest ik bij zijn. Ik had geen uitnodiging ontvangen, maar als je in New York vertelt dat je een modejournalist bent, gaan plots alle deuren open. Zeker als je vertelt dat je uit België of nog beter Antwerpen komt, ook onder hen bekend als dé modestad waar talenten als Raf Simons en Dries Van Noten van afkomstig zijn. Zangeres St Vincents (de ex van actrice Kristen Stewart) gaf er een fantastisch optreden en de cocktails schoven aan de lopende band over de toog. Gratis uiteraard.



5. De streetstyleverhalen © epa.