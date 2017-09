WIN een waardebon van €100 voor Van Loock

Door: Annemie Vermeulen

22/09/17 - 09u00

© Van Loock.

De herstcollectie is in het land en we kunnen al niet wachten om die in onze kast te zien. Samen met lederwinkel Van Loock geven wij tien waardebonnen van 100 euro weg zodat ook jij naar hartenlust de najaarstrends kan shoppen.