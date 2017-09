NINA was aanwezig op hét celebrityfeest van het jaar

Gigi en Bella Hadid op het feest. © Zach Hilty for BFA.

Vorige week vond in New York de lancering plaats van het nieuwe boek van fotografen Mert Alas en Marcus Piggot. Celebs als Kim Kardashian, Naomi Campbell en Gigi Hadid poseerden al voor de lens van het bekende fotografenduo en kwamen voor het feest allemaal samen op een dakterras in New York. Waar iederéén wilde zijn, mocht NINA niet ontbreken. Ons verslag.

Kim Kardashian op het feest. © Zach Hilty for BFA.

De boeklancering vond afgelopen donderdag plaats in het PUBLIC Hotel in de hippe wijk Soho in New York. Ik had al vaak gelezen dat het hotel tegenwoordig dé place to be is in de Big Apple, dus ik was razend benieuwd om binnen eens een kijkje te nemen. Ik arriveerde er een halfuur te vroeg met dank aan het geweldig handige New Yorkse metrosysteem, maar gelukkig verbleef een collega modejournalist in één van de kamers van het hotel dus kon ik er zonder schaamte mijn ogen de kost geven.



Je komt het hotel binnen via een met planten overgoten entree, waarna je in de marmeren hal terecht komt met in het midden een lichtgevende roltrap richting lobby. Daar kreeg ik meteen een glas champagne in mijn handen geduwd, de avond kon een pak slechter beginnen me dunkt. De kamer van de bevriende journaliste is groot voor een hotelkamer in New York en vooral prach-tig qua design. Als gast kun je er blijkbaar ook gratis yogalessen volgen en het eten zou er sterrenchefwaardig zijn.



Kim Kardashian en Kendall Jenner

Het event zelf vond plaats in The Roof, het dakterras van het hotel. Twee minuten binnen was ik daar al - letterlijk - op Cindy Crawford en dochter Kaia gebotst, kort daarna liepen topmodellen Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Adriana Lima en Naomi Campbell langs mij heen. En toen bewoog het hele feest zich plots naar één hoek van de kamer. Ik zag nog amper iets door de flash van de fotografen, maar wist dat er iets "belangrijk" stond te gebeuren. Met een cocktail in de hand wurmde ik mij naar voren en toen zag ik plots een hele kleine blonde vrouw aan een tafel zitten met in haar kielzog en ultralange brunette. Niemand minder dan Kim Kardashian en Kendall Jenner zaten een meter van mij, gescheiden door een leger van paparazzi weliswaar. Ik kneep snel even in mijn arm dat dit echt aan het gebeuren was, nam totaal onsubtiel 300 wazige foto's en snelde dan maar rap terug naar de open bar om toch enigszins mijn 'cool' te bewaren.



Toen Gigi Hadid arriveerde werd het zowaar nog drukker, bewegen was niet meer mogelijk binnen. Dan maar even uitblazen op het dakterras met zicht op de skyline van New York. Buiten vroegen de bevriende journaliste en ik ons af of deze celebs het sterrendom eigenlijk nog wel leuk vinden. De meeste aanwezigen op de lancering konden nog relatief rustig genieten van een drankje, maar voor de Kardashian-clan zit gewoon naar een feestje gaan er niet meer in.



Vogue schreef dat dit het beste feestje van New York Fashion Week was, en daar kan ik alleen maar mee instemmen. Bekijk hieronder zelf alle foto's: