Dit zijn de winnaars van de NINA Beauty Awards (en zo gebruik je ze)

Elk jaar komen er honderden nieuwe beautyproducten uit. Vernieuwende mascaraborsteltjes, crèmes en serums om de tijd terug te draaien en lipsticks in alle kleuren. In elke categorie koos NINA's beautyjury de drie beste producten van het jaar. Dit zijn de drie top make-upproducten die met goud, zilver én brons naar huis gingen.

ONZE JURY

- Sophie Vereycken is beauty editor van nina.be en altijd op zoek naar de beste fond de teint en mooiste lipstick.

- Flow manager en kappersdochter Birte Govarts experimenteert graag met gekke beautygadgets.

- Beautyjournaliste Anne Peeters kiest met haar jarenlange beauty-ervaring voor de beste kwaliteit.

- Visagiste Ann Schietekat weet na 25 jaar in het vak welke make-up mensen écht mooier maakt.

- Goed Gevoel-beautyjournaliste Ann Willems gaat voor no-nonsenseproducten die doen wat ze beloven.

- Blogster Katia Martens (

- NINA’s beauty editor Eva Van Driessche heeft een zwak voor eerlijke en ecologische formules.

De jury nam alle producten onder de loep die nieuw in België gelanceerd werden van de zomer van 2016 tot en met deze zomer. Een product is helemaal NINA als het innovatief en efficiënt is, plus een must voor elke

GOUD: CHANEL LIPINKT

Katia Martens: "De langhoudende formule, het prachtige kleurengamma en de mooie matte textuur: alles aan deze eerste lipinkt van Chanel klopt. Matte lipkleuren durven al eens uitdrogen, deze voelt de hele dag comfortabel. De campagne met Kristen Stewart is erg avant-garde en toch weer helemaal Chanel. Maar het zijn vooral de typische prachtige Chaneltinten die me over de streep halen, van romantisch roze over vrolijk oranje tot dieppaars. Het liefst probeer ik ze allemaal!"