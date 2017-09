NINA tipt: accessoires met een boodschap

Door: Annemie Vermeulen

15/09/17 - 07u00

© Louis Vuitton.

Het Franse modehuis Louis Vuitton steunt met zijn nieuwe editie van de Silver Lockit armband de projecten van UNICEF. Hiermee wil het merk een warm hart toedragen aan de negen miljoen Syrische kinderen die dagelijks geconfronteerd worden met een humanitaire crisis. Per verkocht juweel gaat er 100 euro integraal naar UNICEF.

© Louis Vuitton.

De Silver Lockit is beschikbaar in vijf kleuren en staat symbool voor bescherming en voor de belofte om kinderen in nood te helpen. De armband wordt nog verkocht tot het einde van dit jaar.



De Silver Lockit kost 250 euro en is te koop in de Louis Vuitton boetieks en op www.louisvuitton.com/lvforunicef.