Maar liefst 13 Belgen bij invloedrijkste figuren in de modewereld

Raf Simons © photo news.

Ieder jaar geeft de toonaangevende website Business of Fashion een lijst vrij met de vijfhonderd meest invloedrijke modemensen. En dit jaar is ook België goed vertegenwoordigd. Met namen als Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck en Raf Simons konden we het ook niet anders dan goed doen.