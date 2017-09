Rarara... wat klopt er niet aan deze eyeliner

© thinkstock.

Eyelinertrends komen en gaan. Van kunstzinnige schilderijtjes op je oogleden tot grafische vormen; je zou denken dat we alles al wel gezien hebben. Maar bij deze nieuwe linertrend moesten wij toch twee keer knipperen.

Je zou 'm bijna gemist hebben, zo normaal ziet de omgekeerde eyeliner eruit. Alsof iemand de foto gewoon even gespiegeld heeft. Tot je iets beter kijkt. Een vrolijke draai (letterlijk dan) aan de klassieke winged eyeliner, zeg maar.



En het leukste is? Je kan het zelf eigenlijk ook al. Gewoon even van richting veranderen en je bent helemaal on trend. Of we dit ook zelf gaan dragen? Waarschijnlijk niet, maar de kans is groot dat de liner binnenkort wel ergens op één of andere catwalk opduikt.