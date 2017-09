Dit zijn dé interieurtrends van 2018 volgens Ikea

© IKEA.

"Maak ruimte voor het leven," zo luidt de nieuwe slagzin van dé Ikea. Hun gloednieuwe catalogus voor het volgende jaar staat dan ook helemaal in het teken van de woonkamer. Van gezelschapsspelletjes aan de eettafel tot yoga op het tapijt: onze woonkamer is dé plek waar alle activiteiten in elkaar overvloeien. Hoog tijd dat we de ruimte daar ook naar inrichten, dus.

"Terwijl de ruimtes steeds kleiner worden en meerdere activiteiten in elkaar overvloeien, worden er alsmaar grotere verwachtingen gesteld aan de woonkamer. Er is nood aan flexibel en modulair meubilair waarmee je de indeling van je kamer kan aanpassen aan de functie die de ruimte op een bepaald moment van de dag moet vervullen", licht Jolanda Wetzelaer, interieurspecialiste bij Ikea België, toe.



En Ikea zou Ikea niet zijn zonder stappenplan. Dit keer geen brochure die we urenlang ontcijferen om er dan achter te komen dat er ergens een vijs ontbreekt, wél een aantal sleutelproducten die ons moeten helpen om op die 'fluid life' trend in te spelen. Kortom: de drie must-haves van de nieuwe collectie. Lees ook DIY kattenparadijs: creatief met schilderijplanken van Ikea

© IKEA. 1. Multifunctioneel zitmeubilair



Nooit meer rondslingerend speelgoed en je yogamatje altijd binnen handbereik: een sofa met ingebouwde opbergruimte zorgt dat alles altijd vlakbij is, zonder dat je hele woonkamer uitpuilt van de spullen. Door je meubilair slim te kiezen bespaar je niet alleen ruimte, maar ook tijd. Je hoeft immers niet meer van hot naar her te lopen tijdens het opruimen. Meer tijd om te Netflixen 's avonds!



Ikea VIMLE serie, beschikbaar.

© IKEA. 2. Eco deco



Neerploffen op een stoel die niet alleen die vermoeide benen maar ook je geweten rust biedt? Bij Ikea zetten ze meer en meer in op de ecologische en duurzame trend. Zoals bijvoorbeeld met de Odger kuipstoelen, die voor 30 procent gemaakt zijn van vernieuwbaar hout en voor 55 procent uit gerecycleerde kunststof.



Ikea Odger, beschikbaar.