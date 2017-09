Zo wordt de peperdure it-schoen van Dior gemaakt

© Instagram @sarah.denizz.

Het was dé pump van de zomer: de J'Adior slingback pump die voor een slordige 730 euro over de toonbank gaat. Als je 'm überhaupt ergens kan vinden, want de hakken zijn zo populair dat ze quasi overal uitverkocht zijn. En de schoen zomaar in bulk reproduceren, lijkt ook geen optie als we zien hoeveel handwerk eraan te pas komt.