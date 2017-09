Gaan slapen met natte haren? Zo schadelijk is dat

KM, TK

10/09/17 - HLN

Met nat haar tussen de lakens kruipen, iedereen doet het wel eens. Toch is het geen goed idee voor de gezondheid en kwaliteit van je haardos. Kapper Jochen Vanhoudt van Clientology legt uit waarom je beter wel nog even de tijd neemt om je haar te drogen voor het slapengaan.

"Wie met nat haar gaat slapen, wordt de volgende ochtend gegarandeerd wakker met een ontembare haardos met rare kronkels en knikken", zegt Vanhoudt. "Zelfs mensen met kort haar stellen dan vast dat hun kapsel er niet uitziet zoals het hoort en ook zij hebben dan dubbel zoveel werk om het weer netjes in de plooi te krijgen. Toch is dat niet het ergste, je haar kan er ook erg beschadigd door worden. Nat haar is veel poreuzer dan droog haar en door de wrijvingen met de lakens en je hoofdkussen, wordt het beschadigd en kan het afbreken. Sommigen denken dat te voorkomen door een dot of staart bovenop hun hoofd te maken met hun natte lokken, maar ook dat zorgt voor problemen de volgende ochtend. Als je die staart of dot los maakt, heeft je haar de gekste kronkels die er niet meer uit te krijgen zijn. Daar komt heel wat styling aan te pas om dat weer glad te krijgen. Ofwel moet je je haar wéér wassen."



"Je haar enkele minuten drogen met de haardroger is dan ook beter dan met natte lokken te gaan slapen", legtVanhoudt uit. "Niet alleen omdat je zo een beter slaapcomfort zal hebben, het bespaart je de volgende ochtend heel wat tijd. Ook een goed absorberende handdoek kan een verschil maken: die neemt veel meer vocht op uit het haar waardoor het meteen veel droger is. Kan het echt niet anders, dan kun je beschadigingen minimaliseren door te kiezen voor satijnen lakens. Die zorgen voor minder wrijving waardoor de gezondheid van je haar er niet op achteruitgaat."



Beachwaves

Een haarolie of leave-in conditioner is ook een goed idee: ze leggen een beschermend laagje op het haar waardoor het minder snel zal afbreken. Een vlecht is een betere optie dan een dot, toch als je houdt van beachwaves. En natuurlijk is goed doorkammen voor het slapengaan absoluut een must. Doe je dit niet, dan kan je haar klitten en krijg je te maken met moeilijk verwijderbare knopen."