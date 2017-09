Transparant is het nieuwe sexy

BIEKE CORNILLIE

9/09/17

'Doorkijk' is het nieuwe sexy. Dj en model Anouk Matton sneed haar bruidstaart aan in een opvallende kanten jurk die zowat haar hele zijkant bloot liet. En in zowat alle grote ketens hangen de rekken vol doorkijkstofjes. "Zoveel suggestie opwekken is heel prikkelend, maar spaar het voor feestjes."

Alles moest goed zitten bij Anouk Matton. Want bij de minste beweging van de strategisch genaaide lapjes kant had ze tijdens haar trouwfeest met Dimitri Vegas, donderdag op Ibiza, wellicht iets té veel van haar fraai gevormde lichaam onthuld. Ontwerper Nicky Vankets liet de zij- en onderkant van haar bruidsjurk immers zo goed als onbedekt. Slechts een doorschijnend gaasje hield het boeltje bijeen. Opvallend, sexy, bloot en toch weer niet. Het is dé trend van het moment. Ook Doutzen Kroes heeft het begrepen. Het topmodel verscheen deze week in een knalrode jurk van Tom Ford op de modeweek in New York. Überzedig voor de fotografen die rechts van haar stonden, razend sexy voor de paparazzi links, want daar zorgde een transparante uitsparing van hals tot hiel - dus inclusief de zijkant van haar borsten en dijen - voor een suggestieve inkijk.

Strak lijf

Transparant mag. En je hoeft er geen duizenden euro's voor neer te tellen, zoals Doutzen en Anouk. Ook H&M en Zara hebben voor de herfst tal van doorkijkshirtjes, -jurkjes en -blouses in de rekken hangen. "De kunst is om net genoeg suggestie te wekken dat het sexy is, maar net niet genoeg opdat het vulgair wordt", zegt BV-stilist Jody Van Geert. "Het hoeven op dit moment geen diepe decolletés meer te zijn. Tegenwoordig is alles dicht tot boven, maar wordt er op een andere manier getriggerd. Met transparante stroken, bijvoorbeeld. Onthullend en tegelijk verhullend. En dat kan bijzonder elegant zijn. Ontwerpers van nu spelen heel veel met 'net genoeg stof'."



Maar niet iedereen komt ermee weg. Een sportief en vooral strak lijf - en neen, dat hoeft niet per se een maatje 36 te zijn - is geen overbodige luxe onder zo'n transparantje. "Deze trend kan perfect gekaderd worden in de heersende gezondheidshype. Steeds meer mensen letten op hun voeding en zijn bezig met sport, en dat tonen ze graag. Als je maat 40 hebt, maar je lichaam is perfect in conditie, dan kan het ook, hoor. Je moet zelf een beetje inschatten wat je aankan. Dior, bijvoorbeeld, ging op de catwalk voor compleet doorzichtig met een lingeriesetje eronder, maar evengoed kan één transparant strookje al een portie elegantie toevoegen."



Of we dan maandag allemaal in doorzichtige blouse op kantoor kunnen verschijnen, is een andere vraag. "Als je gaat werken, moet het zakelijk blijven. Ga ook niet voor de klas staan in een doorschijnend shirtje, 'omdat dat nu eenmaal in de mode is'. Een transparante mouw kan wel, maar houd het daarbij. Spaar je doorzichtige jurkjes liever voor op feestjes."